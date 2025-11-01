Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токарь из Хабаровска отдал мошенникам 1 млн рублей сбережений

Горожанин поверил в «спасение денег» на «безопасном счёте» преступников.

В Хабаровске 64-летний токарь предприятия отдал мошенникам на «безопасный счет» 1 млн рублей своих сбережений, считая, что таким образом «спасает деньги», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Преступники позвонили ему и сказали, что кто-то пытается взломать личный кабинет мужчины на «Госуслугах». Затем позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил «подробности»: сбережения хабаровчанина якобы собираются перевести в недружественные страны. И чтобы «спасти» их, нужно пойти в банк, оформить новую карту, перевести все свои деньги на нее, а потом отправить мошенникам на их «безопасный счет».

Хабаровчанин выполнил все инструкции. Затем понял, что отдал сбережения преступникам, и обратился в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее по просьбе «директора» хабаровчанка отдала мошенникам 2,6 млн рублей компании.