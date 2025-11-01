Токарь из Хабаровска отдал мошенникам 1 млн рублей сбережений

В Хабаровске 64-летний токарь предприятия отдал мошенникам на «безопасный счет» 1 млн рублей своих сбережений, считая, что таким образом «спасает деньги», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Преступники позвонили ему и сказали, что кто-то пытается взломать личный кабинет мужчины на «Госуслугах». Затем позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил «подробности»: сбережения хабаровчанина якобы собираются перевести в недружественные страны. И чтобы «спасти» их, нужно пойти в банк, оформить новую карту, перевести все свои деньги на нее, а потом отправить мошенникам на их «безопасный счет».
Хабаровчанин выполнил все инструкции. Затем понял, что отдал сбережения преступникам, и обратился в полицию.
— Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее по просьбе «директора» хабаровчанка отдала мошенникам 2,6 млн рублей компании.