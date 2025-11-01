Токарь из Хабаровска отдал мошенникам 1 млн рублей сбережений

Преступники позвонили ему и сказали, что кто-то пытается взломать личный кабинет мужчины на «Госуслугах». Затем позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил «подробности»: сбережения хабаровчанина якобы собираются перевести в недружественные страны. И чтобы «спасти» их, нужно пойти в банк, оформить новую карту, перевести все свои деньги на нее, а потом отправить мошенникам на их «безопасный счет».