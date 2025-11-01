Невестка убила свекровь, приготовила из нее манты и угостила ими соседей

По данным следствия, между молодой женщиной и её свекровью давно существовал затяжной конфликт, усугублённый ревностью пожилой женщины к сыну. Очередная ссора вспыхнула во время приготовления мантов. В пылу спора невестка нанесла свекрови смертельный удар ножом.