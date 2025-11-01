Невестка убила свекровь, приготовила из нее манты и угостила ими соседей

В Узбекистане раскрыто жестокое преступление, ставшее результатом многолетних разногласий в семье. Об этом сообщает издание Millar.
По данным следствия, между молодой женщиной и её свекровью давно существовал затяжной конфликт, усугублённый ревностью пожилой женщины к сыну. Очередная ссора вспыхнула во время приготовления мантов. В пылу спора невестка нанесла свекрови смертельный удар ножом.
Чтобы скрыть следы преступления, она расчленила тело и закопала останки на приусадебном участке. Когда муж попытался остановить жену, женщина убила и его.
Чтобы отвлечь внимание, преступница закончила готовить манты и раздала их соседям. Однако вскоре преступление было раскрыто. Суд приговорил женщину к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы.
