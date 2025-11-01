Суд в Сеуле вынес приговор россиянке за поджог тополиного пуха

Южнокорейский суд вынес условный приговор в отношении российской туристки, виновной в поджоге тополиного пуха в одном из сеульских парков, сообщает YTN.
По информации телеканала, в июне текущего года гражданка Российской Федерации была задержана после инцидента, произошедшего в лесопарковой зоне Сеула.
По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения девушка воспользовалась зажигалкой, чтобы поджечь скопившийся на земле тополиный пух. В результате пожар распространился на территории около 500 квадратных метров и был ликвидирован лишь спустя час.
При этом женщина не сообщила о случившемся в экстренные службы и покинула место происшествия.
Ранее сообщалось, что суд в Польше вынес приговор гражданам Украины за поджог торгового центра в Варшаве.