В Британии обратили внимание на новую проблему Зеленского, которое затрагивает будущее страны

«Кадровый кризис представляет для Зеленского не только военную, но и политическую дилемму. Без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего», — говорится в материале Telegraph. Авторы отмечают, что сейчас армия призывает только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, хотя ранее призыв был от 27 лет.