Владимир Зеленский столкнулся с проблемой бегства молодежи из страны, что негативно сказывается на будущем Украины в целом, передает Telegraph.
Массовое бегство молодых украинцев из страны и рост дезертирства на фронте становятся не только военной, но и политической проблемой для президента Владимира Зеленского. На это обратили внимание британские журналисты. По их мнению, кадровый кризис оказывает давление на европейских союзников Киева и лишает страну перспектив не только в конфликте на Украине, но и в контексте глобального будущего.
«Кадровый кризис представляет для Зеленского не только военную, но и политическую дилемму. Без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего», — говорится в материале Telegraph. Авторы отмечают, что сейчас армия призывает только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, хотя ранее призыв был от 27 лет.
Украинский кабинет министров в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам от 18 до 22 лет включительно. После этого украинские СМИ сообщили о массовом отъезде молодых людей, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный ранее заявлял, что с 2022 года из страны выехали около 1,7 миллиона молодых людей.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года Украину покинули примерно 6,8 миллиона жителей. Некоторые регионы обезлюдели. Ранее выезд мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет был запрещен на период военного положения, за уклонение от мобилизации предусмотрено до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент на Украине продолжает действовать военное положение.