Стало известно, что Генпрокуратура подала новый иск по делу о «Корпорации СТС»

В числе юридических лиц, фигурирующих в деле, указаны ООО «Тюменский энергетический альянс», ООО «Базфорс» — владеющее почти всеми акциями ТЭА, а также московское ООО «Предприятие проектного финансирования». В качестве третьих лиц привлечены предприятия ЖКХ и смежных отраслей, работающие в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Суд уже ввёл обеспечительные меры и выдал более 30 исполнительных листов.