Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье из колонии сбежал китаец, осужденный за переход границы

Мужчина был осужден на полтора года лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Осужденный за незаконное пересечение российской границы гражданин КНР совершил побег из колонии-поселения № 37 в Приморском крае, сообщает телеканал «Вести:Приморье» со ссылкой на региональное ГУ ФСИН.

Согласно данным ведомства, мужчина был осужден на полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

На момент побега он был одет в черный пуховик до колена с капюшоном, темные брюки и зеленые ботинки с красной эмблемой, символизирующей Китай.

В ведомстве отметили, что осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под контролем администрации учреждения. Они имеют право свободно перемещаться по территории без сопровождения и покидать ее по разрешению администрации. Граждан просят оказать содействие правоохранительным органам в установлении местонахождения сбежавшего осужденного.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование дела о побеге заключенных из ИК-2 в Липецке.