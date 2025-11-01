В Приморье из колонии сбежал китаец, осужденный за переход границы

В ведомстве отметили, что осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под контролем администрации учреждения. Они имеют право свободно перемещаться по территории без сопровождения и покидать ее по разрешению администрации. Граждан просят оказать содействие правоохранительным органам в установлении местонахождения сбежавшего осужденного.