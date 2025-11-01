В Приморье из колонии сбежал китаец, осужденный за переход границы

Осужденный за незаконное пересечение российской границы гражданин КНР совершил побег из колонии-поселения № 37 в Приморском крае, сообщает телеканал «Вести:Приморье» со ссылкой на региональное ГУ ФСИН.
Согласно данным ведомства, мужчина был осужден на полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
На момент побега он был одет в черный пуховик до колена с капюшоном, темные брюки и зеленые ботинки с красной эмблемой, символизирующей Китай.
В ведомстве отметили, что осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под контролем администрации учреждения. Они имеют право свободно перемещаться по территории без сопровождения и покидать ее по разрешению администрации. Граждан просят оказать содействие правоохранительным органам в установлении местонахождения сбежавшего осужденного.
