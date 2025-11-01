В Кургане бизнесмен заплатит 600 тысяч за ДТП, совершенное его сыном на питбайке

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Авария случилась в Кетовском округе в начале августа 2024 года. Пострадавший ребенок долго лежал в больнице, ему делали операции. Мальчик не мог ходить, отец ухаживал за ним в больнице. После выписки родители подали иск к семье молодого мотоциклиста без прав. Люди требовали денежной компенсации за те страдания, которые пришлось преодолеть им и ребенку.