Четверо мужчин похитили и изнасиловали школьницу

Преступники удерживали подростка в течение девяти часов — с 19:00 до 04:00 утра. По свидетельству сестры потерпевшей, злоумышленники отвезли школьницу в безлюдное место, где принудительно дали ей наркотические вещества и совершили насилие. После этого они доставили жертву к её дому и скрылись на автомобиле.