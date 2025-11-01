Четверо мужчин похитили и изнасиловали школьницу

В индийском городе Фаридабад произошло жестокое преступление: четверо мужчин похитили 15-летнюю школьницу и подвергли её групповому изнасилованию. Согласно информации, распространенной порталом NDTV, инцидент произошел вечером 26 октября, когда девочка направлялась на местный рынок.
Преступники удерживали подростка в течение девяти часов — с 19:00 до 04:00 утра. По свидетельству сестры потерпевшей, злоумышленники отвезли школьницу в безлюдное место, где принудительно дали ей наркотические вещества и совершили насилие. После этого они доставили жертву к её дому и скрылись на автомобиле.
Местные правоохранительные органы начали расследование и ведут поиск преступников по записям с камер видеонаблюдения. Пострадавшая помещена под медицинское наблюдение, она находится в состоянии тяжелого психологического шока и пока не может давать показания.
