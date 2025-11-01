«Они думали про развод»: что известно про новые версии пропажи семьи Усольцевых

Сергея, его жену Ирину, их дочь Арину и собаку породы корги разыскивают больше месяца. Их телефоны в последний раз были замечены возле горы Алат, примерно в семи километрах от поселка Кутурчин в Красноярском крае. Наиболее загадочным обстоятельством данного происшествия является полное отсутствие каких-либо улик на протяжении всего времени активных поисков. Спасателям не удалось обнаружить ни фрагментов одежды, ни остатков кострища, ни единого предмета из походного снаряжения пропавших. Что известно о загадочном исчезновении семьи Усольцевых на 1 ноября — в материале URA.RU.