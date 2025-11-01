В Ангарске экс-начальницу энергосбыта осудят за крупную взятку

В Ангарске направили в суд уголовное дело о коммерческом подкупе. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и МВД региона, бывшая начальница одного из подразделений местной энергосбытовой компании обвиняется в том, что в мае 2025 года незаконно получила 200 тысяч рублей от руководителя управляющей компании.