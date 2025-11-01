За оскорбление коллеги комсомольчанку оштрафовали на 3 тысячи рублей

Инцидент произошел на складе магазина, где одна из его работниц разговаривала по видеосвязи со своим молодым человеком. Увидев это, коллега назвала ее грубыми словами. Оскорбленная сотрудница обратилась в суд, но коллега не признала вину, утверждая, что сама слышит от девушки грубости.