За оскорбление коллеги комсомольчанку оштрафовали на 3 тысячи рублей

В Комсомольске-на-Амуре мировой суд оштрафовал сотрудницу магазина одежды за грубое оскорбление коллеги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Инцидент произошел на складе магазина, где одна из его работниц разговаривала по видеосвязи со своим молодым человеком. Увидев это, коллега назвала ее грубыми словами. Оскорбленная сотрудница обратилась в суд, но коллега не признала вину, утверждая, что сама слышит от девушки грубости.
Тем не менее, друг оскорбленной работницы и несколько ее коллег подтвердили факт происшествия и неприязненных отношений на работе, из-за чего истица даже хотела уволиться.
— Мировой судья судебного участка № 72 судебного района «Центрального округа г. Комсомольск-на-Амуре» постановил признать гражданку виновной в оскорблении (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ) и назначил ей административный штраф в размере 3 тысяч рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
