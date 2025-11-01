В Приморье запретили публикацию последствий атак БПЛА

В Приморье официально запретили публиковать информацию о последствиях падения беспилотников и российских военных объектах.
Власти Приморья официально запретили публиковать в интернете и СМИ любую информацию о последствиях атак беспилотников. Нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.
«В Приморском крае запретили опубликование и распространение в СМИ, соцсетях и интернете в целом материалов о возможных последствиях атак беспилотников (БПЛА). Нарушителей ждут штрафы», — отмечается на сайте. Кроме того, под запретом теперь и информация о расположении военных объектов, работе ПВО, а также сведения об использовании военной техники и вооружений на территории Приморского края. Власти региона объясняют введение новых правил необходимостью обеспечения безопасности военных объектов и критической инфраструктуры. Причем само Приморье находится в максимальном отдалении от Украины. Примерное расстояние между территориями — более 8000 километров.
Ранее аналогичный запрет на публикацию данных о применении БПЛА, местах их запуска, траектории полета и местах поражения намеревался ввести Пермский край, запретив распространение таких сведений в СМИ и интернете, за исключением информации, официально опубликованной органами власти. Также с похожими предупреждениями выступали главы и других регионов в своих telegram-каналах. Такие объявления начали поступать после активизации атак украинских беспилотников по российским территориям.