В Приморье запретили публикацию последствий атак БПЛА

«В Приморском крае запретили опубликование и распространение в СМИ, соцсетях и интернете в целом материалов о возможных последствиях атак беспилотников (БПЛА). Нарушителей ждут штрафы», — отмечается на сайте. Кроме того, под запретом теперь и информация о расположении военных объектов, работе ПВО, а также сведения об использовании военной техники и вооружений на территории Приморского края. Власти региона объясняют введение новых правил необходимостью обеспечения безопасности военных объектов и критической инфраструктуры. Причем само Приморье находится в максимальном отдалении от Украины. Примерное расстояние между территориями — более 8000 километров.