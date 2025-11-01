В Прикамье окончен поиск 13-летнего школьника, не вернувшегося с прогулки

Поиск 13-летнего школьника, не вернувшегося с прогулки в Очёре, окончен в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
Мальчик пропал 30 октября. Он ушёл гулять, но домой не вернулся. Родители забили тревогу, к поискам подключились волонтёры.
Вечером 31 октября был объявлен срочный сбор на поиски мальчика, в Сети распространили ориентировки с фотографиями и приметами.
Ребёнка удалось найти.
«Найден! Жив! Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты!» — объявили волонтёры.
Напомним, ранее в Пермском крае пропал 21-летний парень, который самовольно ушёл из социального центра. Вскоре его нашли мёртвым. Обстоятельства его гибели устанавливают следователи. Подробнее о ситуации — в материале.