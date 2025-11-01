Ричмонд
В Минобороны подчеркнули особую пользу для российской армии после освобождения Красногорского

Российские военные продвинулись на несколько километров в Запорожской области.

«Подразделения группы “Восток” продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах [после освобождения Красногорска]», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Оно размещено в telegram-канале. Сам освобожденный пункт находится в Запорожской области. Ведомство объявило об освобождении этого населенного пункта 30 октября.

Контроль над Красногорским установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии из группировки «Восток». Военнослужащие завершили зачистку укрепленных позиций противника.

Продвижение российских войск в Запорожской области продолжается. Ранее бойцы «Востока» освободили населенный пункт Новогригоровка в этом же регионе. Также отмечается продвижение и на других направлениях, например, харьковском.