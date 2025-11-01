Ричмонд
В испанской Гранаде с образа Девы Марии похитили драгоценности

Братство Розария заявило о краже не менее 18 ювелирных предметов с образа Девы Марии.

Источник: Аргументы и факты

Римско-католическое духовное сообщество Братство Розария заявило о краже не менее 18 ювелирных предметов с образа Девы Марии Розарийской, расположенного в храме Санта-Крус-ла-Реаль в городе Гранада на юге Испании, сообщает издание El Español.

В своем заявлении Братство Розария подтвердило, что проинформировало об этом правоохранительные органы и активно взаимодействует с ними в рамках расследования.

Все украденные украшения не принадлежали организации, а были переданы в дар прихожанами храма. В настоящее время ведется анализ видеоматериалов с камер наблюдения, установленных на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в США неизвестные похитили более тысячи артефактов из Оклендского музея.