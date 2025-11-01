Ричмонд
Пожар в усадьбе на Камчатке охватил 600 квадратных метров

На Камчатке расследуют причины пожара на загородной усадьбе. Огонь распространился на 600 квадратных метров. В результате сгорело двухэтажное здание гостиничного комплекса в селе Паратунка Елизовского района.

Источник: Life.ru

Пожар начался в ночь с 31 октября на 1 ноября. Более 40 сотрудников МЧС боролись с огнём. Спасатели смогли избежать жертв и пострадавших.

По информации пресс-службы краевого МЧС, одной из возможных причин пожара может оказаться неисправная электропроводка. Предполагают короткое замыкание как одну из основных версий. Эксперты продолжают устанавливать точную причину происшествия.

Ранее Life.ru сообщал, как в Сочи пожарные и очевидцы спасли женщину, которая спасалась от огня, сидя на кондиционере. Совместными усилиями снизу протянули лестницу и помогли сочинке безопасно спуститься.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.