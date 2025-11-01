Пожар в усадьбе на Камчатке охватил 600 квадратных метров

Пожар начался в ночь с 31 октября на 1 ноября. Более 40 сотрудников МЧС боролись с огнём. Спасатели смогли избежать жертв и пострадавших.
По информации пресс-службы краевого МЧС, одной из возможных причин пожара может оказаться неисправная электропроводка. Предполагают короткое замыкание как одну из основных версий. Эксперты продолжают устанавливать точную причину происшествия.
