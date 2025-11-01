Украинские БПЛА атаковали Москву и еще несколько российских регионов: карта ударов дронов за 1 ноября

Также БПЛА ликвидированы в небе над Тульской, Ростовской и Воронежской областями. Для некоторых районов Липецкой области объявлен режим угрозы атаки беспилотников. В Пензенской области введен план «Ковер». Кроме того, по данным Росавиации, в настоящее время временно закрыты три аэропорта. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 1 ноября — в материале URA.RU.