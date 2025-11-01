Стало известно, в какой стране ЕС девушек всё чаще вовлекают в преступные банды

В Швеции растёт волна насилия, а страну уже называют «европейским центром убийств», пишет Daily Mail.
Всё чаще участниками банд становятся подростки, в том числе девочки из благополучных семей. Судебная система, по мнению журналистов, не справляется с ситуацией, передает «ИноСМИ».
Один из самых громких примеров — дело 17-летней Оливии Хасселрот, которую банды использовали для поджогов домов конкурентов. Девушка действовала по указанию криминальных лидеров и участвовала в изготовлении зажигательных смесей. Суд приговорил её всего к году в центре для несовершеннолетних.
Эксперты отмечают, что преступные группировки всё активнее вербуют девушек. Их называют «зелёными девчонками» — молодыми, без криминального прошлого и потому малозаметными для полиции. Девушек используют для перевозки наркотиков, оружия, а иногда — для убийств и поджогов.
Адвокат Эвин Четин рассказала, что банды теперь охотно набирают девушек с «типичной скандинавской внешностью», которых легко ввести в доверие. Их находят через соцсети и обещают лёгкие деньги. За выполнение поручений они могут получать от 20 до 50 тысяч рублей.
По данным Национального совета по предупреждению преступности, только за прошлый год 280 шведским девушкам-подросткам предъявили обвинения в насильственных преступлениях, включая восемь убийств.
Бывшая участница преступного мира Натали Клоккарс, прозванная «Зелёной девчонкой», рассказала, что когда-то сама вела наркобизнес в Стокгольме, но позже, столкнувшись с насилием, ушла из криминала и теперь помогает девушкам, оказавшимся в подобной ситуации.
Полиция и социальные службы признают: всё больше молодых шведок видят в преступной жизни способ быстро разбогатеть и прославиться. Но эксперты предупреждают — за этим ложным гламуром стоят страх, зависимость и разрушенные судьбы.
