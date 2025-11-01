Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка отсудила полмиллиона за перелом позвонка из-за падения в магазине

В настоящее время женщина продолжает проходить реабилитацию.

Источник: Om1 Омск

Прокуратура Таврического района Омской области приняла участие в судебном разбирательстве по делу о взыскании компенсации морального вреда, поданному пострадавшей женщиной.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года в селе Сосновское, при входе в продуктовый магазин, женщина поскользнулась на незакреплённом коврике и упала на спину, получив закрытый компрессионный перелом позвонка.

На данный момент истец продолжает проходить лечение и реабилитацию, так как травма существенно ограничивает её повседневную деятельность.

Прокурор, участвующий в процессе, высказал мнение о необходимости удовлетворения требований истца, указав на вину ответчика в произошедшем инциденте.

Судебное решение обязывает ответчика выплатить 525 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.