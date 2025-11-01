Омичка отсудила полмиллиона за перелом позвонка из-за падения в магазине

Прокуратура Таврического района Омской области приняла участие в судебном разбирательстве по делу о взыскании компенсации морального вреда, поданному пострадавшей женщиной.
Согласно материалам дела, в декабре 2024 года в селе Сосновское, при входе в продуктовый магазин, женщина поскользнулась на незакреплённом коврике и упала на спину, получив закрытый компрессионный перелом позвонка.
На данный момент истец продолжает проходить лечение и реабилитацию, так как травма существенно ограничивает её повседневную деятельность.
Прокурор, участвующий в процессе, высказал мнение о необходимости удовлетворения требований истца, указав на вину ответчика в произошедшем инциденте.
Судебное решение обязывает ответчика выплатить 525 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.
Решение суда ещё не вступило в законную силу.