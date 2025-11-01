Автопьяница из Красноярска попал в ДТП на служебном самосвале

«Удар был страшным, но что еще ужаснее — водитель самосвала даже не заметил, что протащил искореженную легковушку на капоте своего грузовика почти 200 метров. Лишь когда обе машины съехали в кювет, этот кошмар остановился», — рассказали в прокуратуре.