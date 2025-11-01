Ричмонд
Автопьяница из Красноярска попал в ДТП на служебном самосвале

42-летний красноярец передстанет перед судом за нетрезвую езду на самосвале.

Источник: Freepik

Об этом рассказали в прокуратуре края.

Всё произошло в сентябре 2025 года в городе Иланский. По данным надзорного ведомства, ранее судимый за убийство и оштрафованный за нетрезвую езду водитель 19-тонного самосвала Shacman решил отметить окончание смены распитием спиртных напитков в служебном авто.

В нетрезвом состоянии мужчина решил еще раз прокатиться на грузовике и выехал в город. Там он повредил провода ЛЭП и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «легковушкой».

«Удар был страшным, но что еще ужаснее — водитель самосвала даже не заметил, что протащил искореженную легковушку на капоте своего грузовика почти 200 метров. Лишь когда обе машины съехали в кювет, этот кошмар остановился», — рассказали в прокуратуре.

По счастливой случайности, водитель пострадавшего автомобиля успел выпрыгнуть из своей машины в первые секунды после аварии. Этот отчаянный шаг спас ему жизнь.

Прокурор утвердил водителю самосвала обвинение в нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Теперь ему грозит реальный срок.

Помимо уголовной ответственности, мужчина предстанет перед гражданским судом и возместит материальный ущерб, причиненный в результате пьяного заезда.