Главред и журналист URA.RU вызваны в суд по делу Аллаярова

Когда стало ясно, что показаний, которые могут помочь в этом деле, от сотрудников URA.RU получить не удастся, Аллаярову ужесточили обвинение. Сумма «взятки» выросла в шесть раз — до 120 тысяч рублей. Эти деньги Денис переводил своей бабушке на лечение, но Карпов дал показания, что картой, куда зачислялись средства, пользовался он сам. При этом переводы самому Карпову от третьих лиц, которые могли быть его реальными источниками доходов, остались без внимания. Защита журналиста считает, что дядя оговорил племянника, чтобы смягчить свою участь по другим делам, по которым ему грозит большой срок.