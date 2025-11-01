Главред и журналист URA.RU вызваны в суд по делу Аллаярова

Диану Козлову вызвали в суд.
Главный редактор URA.RU Диана Козлова и корреспондент свердловской редакции Анна Салымская вызваны в суд как свидетели по делу регионального редактора агентства Дениса Аллаярова. Заседание пройдет сегодня, 1 ноября.
Свердловского редактора обвиняют в передаче «взятки» его родному дяде — бывшему начальнику угрозыска ОП № 10 Андрею Карпову. При этом основанием для обвинения служат исключительно показания Карпова, который сам является обвиняемым по двум статьям Уголовного кодекса РФ. В рамках дела Аллаярова его должны были допросить 1 ноября, но вместо него вызваны свидетели по делу.
На первом заседании по рассмотрению дела, которое прошло 23 октября, поддержать Дениса пришло такое количество людей, что они не смогли поместиться в зале суда. Тогда Аллаярову продлили меру пресечения до 13 апреля 2026 года. На втором заседании, которое прошло четыре дня назад, Денису предъявили обвинение в даче «взятки», с которым он не согласился. «Повторяю, что я вину не признаю. Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал. И более подробные пояснения я буду готов дать позже», — ответил Аллаяров во время заседания суда.
Денис Аллаяров был задержан 5 июня. Ему вменяют дачу взятки за информацию о криминальной обстановке в Свердловской области исключительно со слов Андрея Карпова, который уже несколько раз менял свои показания. Расследование заняло рекордные 2,5 месяца.
От самого Аллаярова и его руководителя Игоря Сергеева требовали дать показания на акционеров URA.RU — уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. В редакции уверены, что дело Дениса должно было помочь выйти на Боброва, активы которого национализировали в сентябре, а сам он находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Когда стало ясно, что показаний, которые могут помочь в этом деле, от сотрудников URA.RU получить не удастся, Аллаярову ужесточили обвинение. Сумма «взятки» выросла в шесть раз — до 120 тысяч рублей. Эти деньги Денис переводил своей бабушке на лечение, но Карпов дал показания, что картой, куда зачислялись средства, пользовался он сам. При этом переводы самому Карпову от третьих лиц, которые могли быть его реальными источниками доходов, остались без внимания. Защита журналиста считает, что дядя оговорил племянника, чтобы смягчить свою участь по другим делам, по которым ему грозит большой срок.