Ушедший на СВО американец обратился к Путину

Военнослужащий подал документы на гражданство перед отправкой в армию, однако о положительном решении узнал лишь во время отпуска, когда получил паспорт. Американский военный сообщил, что его семья также планирует подать заявление на получение российского гражданства в течение ближайших двух недель. Его семья в настоящий момент уже находится в России.