IrkutskMedia, 1 ноября. Сегодня в Тайшете загорелось здание торгового центра на улице Суворова. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 20 кв. метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, самостоятельно из здания эвакуировались 82 человека. По предварительной информации, есть один пострадавший.
На месте работают 15 специалистов и пять единиц техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства.
Напомним, 30 октября в 22.23, поступило сообщение о возгорании квартиры на втором этаже бревенчатого дома на улице Дзержинского в Иркутске. На место пожара выехали 19 специалистов и шесть единиц техники.