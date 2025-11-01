Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске лже-дольщики получили более 50 миллионов рублей компенсаций

В Красноярске сотрудники полиции выявили факты незаконного получения компенсаций на сумму более 50 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудники полиции раскрыли масштабную схему мошенничества с получением компенсаций из фонда дольщиков. В краевом МВД уточнили, что семь жителей города успели похитить более 50 миллионов рублей.

По предварительной версии правоохранительных органов, с декабря 2021 года по июль 2024 года подозреваемые, зная, что участники долевого строительства в случае банкротства застройщика имеют право на получение денежной выплаты, обратились в ППК «Фонд развития территорий». Они предоставили фиктивные договоры права требования и справки об оплате жилья в долгострое на улице Прибойная.

По местам жительства лже-дольщиков прошли обыски — сотрудники изъяли мобильные телефоны, документы, деньги, автомобили и ювелирные изделия.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.