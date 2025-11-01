В Красноярске лже-дольщики получили более 50 миллионов рублей компенсаций

По предварительной версии правоохранительных органов, с декабря 2021 года по июль 2024 года подозреваемые, зная, что участники долевого строительства в случае банкротства застройщика имеют право на получение денежной выплаты, обратились в ППК «Фонд развития территорий». Они предоставили фиктивные договоры права требования и справки об оплате жилья в долгострое на улице Прибойная.