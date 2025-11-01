В Красноярске лже-дольщики получили более 50 миллионов рублей компенсаций

В Красноярске сотрудники полиции раскрыли масштабную схему мошенничества с получением компенсаций из фонда дольщиков. В краевом МВД уточнили, что семь жителей города успели похитить более 50 миллионов рублей.
По предварительной версии правоохранительных органов, с декабря 2021 года по июль 2024 года подозреваемые, зная, что участники долевого строительства в случае банкротства застройщика имеют право на получение денежной выплаты, обратились в ППК «Фонд развития территорий». Они предоставили фиктивные договоры права требования и справки об оплате жилья в долгострое на улице Прибойная.
По местам жительства лже-дольщиков прошли обыски — сотрудники изъяли мобильные телефоны, документы, деньги, автомобили и ювелирные изделия.
Уголовное дело завели по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Расследование продолжается.