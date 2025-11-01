Жительница Самары взяла для мошенников кредит на 1,8 млн рублей

Поверив аферисту, потерпевшая взяла кредит на сумму более 1,8 млн рублей и перевела на указанный незнакомцем счет. После женщина стала ждать обещанных выплат, но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь. Поняв, что стала жертвой мошенничества, жительница Самары обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.