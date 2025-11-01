Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение транспорта ограничили в Туле из-за падения обломков беспилотника

Движение транспорта ограничили на одной из улиц Тулы из-за падения обломков беспилотника. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Движение транспорта ограничили на одной из улиц Тулы из-за падения обломков беспилотника. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его данным, ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника над территорией региона.

В результате налета никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.

— Движение транспортных средств по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до улицы Карпинского ограничено, организованы пути объезда. Прошу жителей города заранее планировать свой маршрут, — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 средства противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотников. Над Белгородской областью ликвидировали 34 беспилотника, в Воронежской области сбили два дрона и еще два БПЛА ликвидировали в Крыму.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше