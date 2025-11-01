Движение транспорта ограничили в Туле из-за падения обломков беспилотника

Движение транспорта ограничили на одной из улиц Тулы из-за падения обломков беспилотника. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его данным, ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника над территорией региона.
В результате налета никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.
— Движение транспортных средств по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до улицы Карпинского ограничено, организованы пути объезда. Прошу жителей города заранее планировать свой маршрут, — написал Миляев в своем Telegram-канале.
Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 средства противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотников. Над Белгородской областью ликвидировали 34 беспилотника, в Воронежской области сбили два дрона и еще два БПЛА ликвидировали в Крыму.