Силы ПВО уничтожили 98 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 98 украинских дронов за ночь над российскими регионами. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Новость дополняется.

