Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туле ограничили движение транспорта из-за обломков дрона

В Туле на одной из улиц обнаружены обломки беспилотника. Отражена атака четырех дронов, никто не пострадал, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор.

Источник: РИА "Новости"

В Туле обнаружены обломки беспилотника, отражена атака четырех дронов на регион, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — написал он в телеграм-канале.

Миляев сообщил, что движение на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло ограничено. Глава региона уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

Незадолго до полуночи губернатор предупредил об опасности атаки дронов. В 05:29 он сообщил об отбое тревоги.

Ночью атаке подвергся и Московский регион. Мэр Сергей Собянин заявил о шести сбитых на подлете к столице БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше