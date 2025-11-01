Ричмонд
ПВО России отразила ночной налёт 98 украинских дронов на 11 регионов

Силы противовоздушной обороны России за ночь нейтрализовали 98 украинских беспилотников в небе над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным военного ведомства, перехват и уничтожение дронов производились с 23:00 31 октября до 07:00 1 ноября.

Как уточнили в Минобороны, воздушные цели были ликвидированы над территориями 11 субъектов РФ. Наибольшее количество — 45 БПЛА — сбили в небе Белгородской области. Еще 12 дронов уничтожили над Самарской областью, а 11 — над Московским регионом, причем шесть из них летели в сторону столицы. Над Воронежской и Ростовской областями перехватили по 10 беспилотников, над Тульской — четыре. Над Липецкой и Рязанской областями сбили по два БПЛА, а над Курской и Калужской — по одному.

Власти России неоднократно отмечали, что атаки украинских беспилотников являются отчаянной провокацией киевского режима, направленной против мирного населения в условиях провала на фронте. Подавляющее большинство БПЛА эффективно уничтожается российской ПВО. Кроме того, ВС России наносят удары по цехам производства и сборки украинских беспилотников.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

