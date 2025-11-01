Силы ПВО сбили 98 украинских БПЛА над территорией России за ночь

98 украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены прошлой ночью над территорией России, сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Больше всего беспилотников сбили в Белгородской области (45 БПЛА). 12 украинских летательных аппаратов уничтожили в Самарской области, 11 — в Подмосковье, по 10 — в Воронежской и Ростовской областях. Также беспилотники были сбиты в Липецкой (2), Рязанской (2), Курской (1) и Калужской (1) областях.
Напомним, с полуночи до четырех утра были сбиты шесть БПЛА, летевших к Москве, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Для сравнения, в предыдущую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 130 дронов, в том числе 31 над Курской, 21 — над Воронежской и 14 — над Белгородской областях.