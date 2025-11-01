Красноярские спасатели продолжают искать пропавшего рыбака в Партизанском районе

Красноярские спасатели продолжают искать пропавшего 54-летнего рыбака в Партизанском районе. В учреждении напомнили, что мужчина перестал выходить на связь еще 18 октября.
В тот день он отправился на рыбалку по реке Мана на своей резиновой лодке. Вечером он отзвонился родным, после чего телефон перестал отвечать. Встревоженные родственники сначала пытались найти его самостоятельно, и только 21 октября обратились в полицию.
Спасатели обследовали 30 километров акватории реки, 25 километров притоков и 150 квадратных метров эхолотом. Найти рыбака не удалось.
Также продолжается поиск пропавшего мужчины на реке Шадат в Каратузском районе.
Специалисты рекомендуют перед выходом на водоем на плавсредстве надеть спасательный жилет.