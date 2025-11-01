12-летняя девочка пострадала в жёстком ДТП со смявшимися авто в Прикамье

Девочка в возрасте 12 лет пострадала в жёстком ДТП со смявшимися от удара авто в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа (КМО).
Как рассказывают спасатели, авария с участием двух автомобилей произошла вечером 31 октября. Около 18 часов на телефон службы спасения поступило сообщение от дежурного диспетчера ЕДДС округа. Специалист сообщал, что на Плехановском тракте (около поворота на деревню Полетаево) столкнулись две машины и пострадали люди.
На снимках, которые опубликовали спасатели, заметно, что два авто попали в лобовое столкновение — передние части обеих машин сильно смяты почти до салона. На место прибыли сотрудники группы оперативного реагирования № 8.
«На место выехали спасатели ГОР 8. По прибытию к месту вызова, спасатели провели стабилизацию и ПБ автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека», — рассказывает поисково-спасательная служба КМО.
В ведомстве уточнили, что пострадавшими оказались двое мужчин 1986 и 2001 годов рождения, а также девочка 2013 года рождения.