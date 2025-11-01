12-летняя девочка пострадала в жёстком ДТП со смявшимися авто в Прикамье

Как рассказывают спасатели, авария с участием двух автомобилей произошла вечером 31 октября. Около 18 часов на телефон службы спасения поступило сообщение от дежурного диспетчера ЕДДС округа. Специалист сообщал, что на Плехановском тракте (около поворота на деревню Полетаево) столкнулись две машины и пострадали люди.