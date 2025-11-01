Ричмонд
Прокуратура требует устранить нарушения в пермской больнице

При проверке выяснилось, что в медучреждении плохие условия.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Дзержинского района Перми проверила ГБУЗ ПК «ГКБ № 2 им. Ф. Х. Граля» после публикации в СМИ о нарушениях.

— Проверка показала, что в больнице плохие условия: в палатах и кабинетах повреждены полы и стены, трубы водопровода и канализации проложены открыто, а в некоторых помещениях нет нормальной вентиляции. Также были найдены нарушения правил пожарной безопасности, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Прокуратура потребовала от главного врача больницы исправить все нарушения и решает вопрос о штрафах для виновных сотрудников. Сейчас прокуратура продолжает следить за тем, чтобы все недостатки были устранены.