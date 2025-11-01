В Челябинской области пресекли торговлю контрафактом на 37 млн рублей

Оперативно-следственные мероприятия прошли в Троицком районе при поддержке Росгвардии и Росалкогольтабакрегулирования. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и на принадлежащих им объектах изъято 8 тысяч бутылок спиртного и около 255 тысяч пачек сигарет.