В Челябинской области пресекли торговлю контрафактом на 37 млн рублей

В Челябинской области сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом табачной и алкогольной продукции. Общая стоимость изъятого составила около 37,5 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Оперативно-следственные мероприятия прошли в Троицком районе при поддержке Росгвардии и Росалкогольтабакрегулирования. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и на принадлежащих им объектах изъято 8 тысяч бутылок спиртного и около 255 тысяч пачек сигарет.
По предварительным данным, злоумышленники организовали полноценный производственно-сбытовой цикл: изготовление алкоголя, его реализация через торговые точки и по предварительным заказам, а также поиск помещений для хранения товара. Изъятая продукция направлена на экспертизу.
Проводятся мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.