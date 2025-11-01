Ричмонд
В Челябинской области пресекли торговлю контрафактом на 37 млн рублей

Из незаконного оборота изъято 8 тысяч бутылок спиртного и около 255 тысяч пачек сигарет.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом табачной и алкогольной продукции. Общая стоимость изъятого составила около 37,5 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Оперативно-следственные мероприятия прошли в Троицком районе при поддержке Росгвардии и Росалкогольтабакрегулирования. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и на принадлежащих им объектах изъято 8 тысяч бутылок спиртного и около 255 тысяч пачек сигарет.

По предварительным данным, злоумышленники организовали полноценный производственно-сбытовой цикл: изготовление алкоголя, его реализация через торговые точки и по предварительным заказам, а также поиск помещений для хранения товара. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

Проводятся мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.