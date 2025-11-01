Ричмонд
Два человека пострадали в аварии с тремя автомобилями в Иркутске

Два человека пострадали в аварии с тремя автомобилями в Иркутске. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Источник: ГУ МВД

Вчера вечером в Свердловском округе Иркутска произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди А3» не обеспечила безопасность маневра при повороте налево с улицы Мухиной на улицу Сеченова. В результате она сначала столкнулась с встречным автомобилем «Ниссан Ноут», а затем с попутной «Маздой Аксела».

В результате инцидента телесные повреждения получили пассажир «Ауди» и пассажир «Ниссана». В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности за рулём и напоминает о необходимости учитывать дорожную обстановку, погодные условия и интенсивность движения.