Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое пожарных расчетов не смогли спасти мужчину на пожаре в Шелеховском районе

В садоводческом товариществе «Дружба» под Шелеховом произошёл крупный пожар, повлекший за собой человеческую жертву. Сообщение о возгорании дощатого дома поступило на пульт пожарной охраны днем 28 октября.

Источник: ТК Город

Для тушения пожара были незамедлительно направлены силы и средства в составе трех автоцистерн и девяти человек личного состава. Однако к моменту их прибытия строение было уже полностью охвачено огнем. Пожарные сосредоточили усилия на недопущении распространения пламени на соседние дома.

После локализации возгорания, которое было ликвидировано в течение часа, в одной из комнат возле окна было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения. Спасателям пришлось работать в сложных условиях, используя звено газодымозащитной службы.

По предварительной версии следствия, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки. К развитию пожара до крупных масштабов, по мнению специалистов, привело его позднее обнаружение.