Трое пожарных расчетов не смогли спасти мужчину на пожаре в Шелеховском районе

Для тушения пожара были незамедлительно направлены силы и средства в составе трех автоцистерн и девяти человек личного состава. Однако к моменту их прибытия строение было уже полностью охвачено огнем. Пожарные сосредоточили усилия на недопущении распространения пламени на соседние дома.