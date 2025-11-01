Трое пожарных расчетов не смогли спасти мужчину на пожаре в Шелеховском районе

Для тушения пожара были незамедлительно направлены силы и средства в составе трех автоцистерн и девяти человек личного состава. Однако к моменту их прибытия строение было уже полностью охвачено огнем. Пожарные сосредоточили усилия на недопущении распространения пламени на соседние дома.
После локализации возгорания, которое было ликвидировано в течение часа, в одной из комнат возле окна было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения. Спасателям пришлось работать в сложных условиях, используя звено газодымозащитной службы.
По предварительной версии следствия, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки. К развитию пожара до крупных масштабов, по мнению специалистов, привело его позднее обнаружение.