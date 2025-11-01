Водитель устроил ДТП с пешеходом в Братске и нарушил правила оказания помощи

Однако последующие действия водителя лишь усугубили ситуацию. Вместо того чтобы выполнить требования Правил дорожного движения, он посадил пострадавшую в свою машину и отвёз её домой. Уже там почувствовав себя плохо, женщина была вынуждена самостоятельно обратиться в медучреждение, где врачи диагностировали необходимость срочной помощи и её немедленно госпитализировали.