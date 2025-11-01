Водитель устроил ДТП с пешеходом в Братске и нарушил правила оказания помощи

Вместо вызова скорой и полиции мужчина отвез сбитую им пенсионерку домой, где её состояние ухудшилось.
Вчера утром около 11:40 на перекрестке улиц Комсомольская и Гагарина произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей. 28-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» совершил наезд на пенсионерку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Однако последующие действия водителя лишь усугубили ситуацию. Вместо того чтобы выполнить требования Правил дорожного движения, он посадил пострадавшую в свою машину и отвёз её домой. Уже там почувствовав себя плохо, женщина была вынуждена самостоятельно обратиться в медучреждение, где врачи диагностировали необходимость срочной помощи и её немедленно госпитализировали.
В ГИБДД напоминают, как должен был поступить водитель по закону.
Сразу остановиться, включить «аварийку» и выставить знак.
Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь и полицию.
Оказать пострадавшей первую помощь, но не перемещать ее без крайней необходимости.
Перевозка пострадавших в больницу на своем транспорте допустима лишь в исключительных случаях, например, в отдаленных районах при полном отсутствии связи и возможности вызвать медиков.
По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. В отношении водителя проводится проверка, по итогам которой он будет привлечен к ответственности не только за сам наезд, но и за нарушение правил поведения при ДТП.