В Братске за сутки горело три автомобиля

Один автомобиль сгорел утром 28 октября на улице Гидромонтажной в Гидростроителе. По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с огнем загорелся внедорожник Toyota Land Cruiser 150. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 07:46, в 08:05 автомобиль уже был потушен, но к этому времени огонь уничтожил сгораемые части иномарки.
Еще один пожар произошел вечером 28 октября. Из-за аварийного режима работы электросети в Центральном районе Братска загорелись гаражи в кооперативе «Галачинский-3». Сообщение о возгорании пожарные получили в 18:47. Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что огонь распространился на три гаража. Тушение пожара длилось менее двух часов. В результате возгорания гаражи оказались закопчены. В одном из них повреждены сгораемые части автомобиля Mazda Atenza, в другом — сгораемые части автомобиля Ford Fiesta.
В результате всех инцидентов жертв нет, никто из людей не пострадал.