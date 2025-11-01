В Братске за сутки горело три автомобиля

Еще один пожар произошел вечером 28 октября. Из-за аварийного режима работы электросети в Центральном районе Братска загорелись гаражи в кооперативе «Галачинский-3». Сообщение о возгорании пожарные получили в 18:47. Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что огонь распространился на три гаража. Тушение пожара длилось менее двух часов. В результате возгорания гаражи оказались закопчены. В одном из них повреждены сгораемые части автомобиля Mazda Atenza, в другом — сгораемые части автомобиля Ford Fiesta.