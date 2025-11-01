«Незнакомец рядом»: маньяк Тед Банди — человек, который научил Америку бояться

Тед Банди любил управлять повествованием — от университетского подиума до суда, где он объявил «Мы женаты!» в прямом эфире. Последнее слово всё равно осталось не за ним. Оно за теми, чьи имена мы произносим вслух. И за простыми правилами — не садиться в чужую машину, проверять жетон, идти вдвоём, писать другу, где ты и с кем, — которые кажутся мелочью, пока не становятся судьбой.