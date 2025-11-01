Удары ВС РФ по Яворовскому полигону, бои за Красноармейск и Купянск: карта СВО 1 ноября

На правом берегу под контролем противника в Купянске находится территория на южной окраине в районе улиц Вербицкого и Сеньковской, а также восточная часть переулка Речной и прилегающий карьер. К северу от Купянска ВСУ предпринимает попытки контрнаступления в сторону Голубовки, а западнее — со стороны Нечволодовки по направлению к Московке и микрорайону Юбилейный.