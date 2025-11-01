В Башкирии нашли заблудившихся рыбаков

К счастью, оба — и отец, и сын найдены и в медицинской помощи не нуждались.
«Не важно, собрались вы на рыбалку, в поход за грибами или просто на прогулку по лесу — эти правила помогут не потеряться и обеспечить безопасность», — говорится в сообщении спасателей.
— Подготовка перед выходом: зарядите телефон и возьмите powerbank. Сообщите близким маршрут и время своего возвращения.
— Возьмите с собой свисток для подачи сигналов, компас для ориентации на местности, фонарик на случай наступления темноты. Помните, если вы будете в яркой одежде, вас легко заметить.
— Если вы заблудились, остановитесь и позвоните в службу спасения по номеру 112. Оставайтесь на месте до прихода помощи.
«Правильная подготовка и спокойствие — ключ к безопасному возвращению. Берегите себя», — подытожили в госкомитете РБ по чрезвычайным сообщениям.