В Башкирии нашли заблудившихся рыбаков

Накануне в центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение из Ишимбайского района о том, что мужчина с сыном уехали на рыбалку и не вернулись. Об этом сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Источник: пресс-служба / госкомитет РБ по ЧС

К счастью, оба — и отец, и сын найдены и в медицинской помощи не нуждались.

«Не важно, собрались вы на рыбалку, в поход за грибами или просто на прогулку по лесу — эти правила помогут не потеряться и обеспечить безопасность», — говорится в сообщении спасателей.

— Подготовка перед выходом: зарядите телефон и возьмите powerbank. Сообщите близким маршрут и время своего возвращения.

— Возьмите с собой свисток для подачи сигналов, компас для ориентации на местности, фонарик на случай наступления темноты. Помните, если вы будете в яркой одежде, вас легко заметить.

— Если вы заблудились, остановитесь и позвоните в службу спасения по номеру 112. Оставайтесь на месте до прихода помощи.

«Правильная подготовка и спокойствие — ключ к безопасному возвращению. Берегите себя», — подытожили в госкомитете РБ по чрезвычайным сообщениям.