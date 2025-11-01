Ричмонд
Поджигатель леса в Красноярском крае заплатит 900 тысяч за тушение пожара

По вине жителя Шушенского выгорело более 5 гектаров леса.

Источник: Комсомольская правда

Поджигатель леса в Красноярском крае заплатит 900 тысяч рублей — решением суда ему предстоит возместить затраты из бюджета на тушение огня. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.

ЧП произошло в апреле текущего года на территории Верхне-Енисейского участкового лесничества Шушенского района. Пожар охватил 5,2 гектара. Тушение осложнялось сильным ветром, сухой погодой и ландшафтом. Более суток боролись с огнем.

Выяснилось, что местный житель жег сухую траву на своем земельной участке. Огонь вышел из-под контроля, ветер перекинул его на лесной массив. Была угроза для лесных насаждений, имущества и жизни людей.

Помимо компенсации затрат на тушение, гражданин должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.