Поджигатель леса в Красноярском крае заплатит 900 тысяч за тушение пожара

Поджигатель леса в Красноярском крае заплатит 900 тысяч рублей — решением суда ему предстоит возместить затраты из бюджета на тушение огня. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.
ЧП произошло в апреле текущего года на территории Верхне-Енисейского участкового лесничества Шушенского района. Пожар охватил 5,2 гектара. Тушение осложнялось сильным ветром, сухой погодой и ландшафтом. Более суток боролись с огнем.
Выяснилось, что местный житель жег сухую траву на своем земельной участке. Огонь вышел из-под контроля, ветер перекинул его на лесной массив. Была угроза для лесных насаждений, имущества и жизни людей.
Помимо компенсации затрат на тушение, гражданин должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.