Путин запер ВСУ в котлах, пока Трамп думал о встрече в Венгрии

Трамп делает вид, что ничего страшного, что у него есть подлодки у берегов России. Какое отношение имеет подлодка к ракете «Буревестник»? (Трамп говорил о подлодках до слов Путина о ядерной суперторпеде «Посейдон». — Прим. ред.) Это разные субстанции. К тому же, он упускает из вида, что подлодки четвертого поколения типа «Колумбия» появятся у Штатов только в начале следующего десятилетия, а у нас уже есть атомные подводные лодки проекта «Борей».