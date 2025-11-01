Ричмонд
В Челябинске два водителя сбили школьников

В Челябинске два водителя сбили двух школьников, один из которых переходил дорогу в неположенном месте, второй — по переходу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Обстоятельства ДТП с участием детей выясняются (архивное фото).

«Около дома № 64 по Копейскому шоссе 59-летний водитель автомобиля “Киа Спортэйдж” наехал на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок получил травмы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Остальные обстоятельства ДТП выясняются.

В тот же день вечером аналогичное ДТП произошло около дома № 18а на улице 32-ой Годовщины Октября. 42-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил 16-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У ребенка не было на одежде световозвращающих элементов, подчеркнули в Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП также устанавливаются.

В Челябинске ранее водитель сбил ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, и уехал. 10 летний мальчик получил травмы.