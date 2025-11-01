В Челябинске два водителя сбили школьников

В тот же день вечером аналогичное ДТП произошло около дома № 18а на улице 32-ой Годовщины Октября. 42-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил 16-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У ребенка не было на одежде световозвращающих элементов, подчеркнули в Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП также устанавливаются.