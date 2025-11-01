Ричмонд
В Туле нашли элементы сбитого ночью дрона рядом с проезжей частью

В Тульской области за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области в ночь на субботу, 1 ноября. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожены четыре украинских беспилотника», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Дмитрий Миляев уточнил, что пострадавших на месте происшествия не обнаружено, каких-либо повреждений инфраструктуры также не зафиксировано. Однако на одной из улиц недалеко от проезжей части были найдены обломки одного из беспилотных летательных аппаратов. На месте работают оперативные службы.

«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — уточнил глава региона в своем сообщении.

В связи с проведением работ временно ограничено движение транспорта по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло. Глава региона призывает жителей города заранее планировать свой маршрут.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили почти 98 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области — там ликвидировали 45 дронов.

