Осуждённый китаец сбежал из колонии в Приморском крае

В ведомстве опубликовали приметы беглеца: рост 170−175 см, среднее телосложение, короткие тёмные волосы, карие глаза. На момент побега он был одет в чёрный пуховик до колена, тёмные штаны и зелёные ботинки с красной эмблемой, содержащей символику Китая.
Представитель ФСИН пояснил, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации, и имеют право свободно перемещаться по территории учреждения. Для розыска беглеца задействованы все специальные структуры.
