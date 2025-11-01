Осуждённый китаец сбежал из колонии в Приморском крае

Гражданин Китая, отбывавший наказание за незаконное пересечение границы РФ, совершил побег из колонии-поселения № 37 в Приморском крае. Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФСИН, его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы по части 3 статьи 322 УК РФ.