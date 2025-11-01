Bild: Украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет

Во Франции задержали семь человек, подозреваемых в ограблении Лувра. Двое из них имеют криминальное прошлое, а один пытался улететь из страны. Также под следствие попал охранник, в телефоне которого нашли переписку с одним из предполагаемых воров. Украденные драгоценности так и не нашли.