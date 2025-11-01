Bild: Украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет

Президент фирмы рассказал газете, что спустя несколько дней после ограбления с ним связался человек, который интересовался, будут ли представители компании вести переговоры о покупке драгоценностей.
Авторы материала отмечают, что CGI Group анонимно наняли для поиска грабителей и похищенных украшений. Наве отметил, что компания согласилась на сделку с похитителями и после долгих переговоров выяснилось, что неизвестный обладает «частью украденных вещей».
— Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже. К сожалению… бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства, — цитирует главу компании РИА Новости.
Во Франции задержали семь человек, подозреваемых в ограблении Лувра. Двое из них имеют криминальное прошлое, а один пытался улететь из страны. Также под следствие попал охранник, в телефоне которого нашли переписку с одним из предполагаемых воров. Украденные драгоценности так и не нашли.