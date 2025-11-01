Ричмонд
Bild: Украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет

Грабители, укравшие драгоценности из парижского Лувра, пытались через даркнет продать экспонаты охранной фирме из Израиля CGI Group. Об этом пишет Bild со ссылкой на главу компании Цвика Наве.

Источник: Reuters

Президент фирмы рассказал газете, что спустя несколько дней после ограбления с ним связался человек, который интересовался, будут ли представители компании вести переговоры о покупке драгоценностей.

Авторы материала отмечают, что CGI Group анонимно наняли для поиска грабителей и похищенных украшений. Наве отметил, что компания согласилась на сделку с похитителями и после долгих переговоров выяснилось, что неизвестный обладает «частью украденных вещей».

— Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже. К сожалению… бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства, — цитирует главу компании РИА Новости.

Во Франции задержали семь человек, подозреваемых в ограблении Лувра. Двое из них имеют криминальное прошлое, а один пытался улететь из страны. Также под следствие попал охранник, в телефоне которого нашли переписку с одним из предполагаемых воров. Украденные драгоценности так и не нашли.