У севастопольца за пьяную езду конфисковали машину: ее передали в зону СВО

Машина принадлежала жителю Севастополя. Его судили за пьяную езду. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Суд конфисковал у севастопольца автомобиль, а также лишил его прав. Кроме того, горожанина оштрафовали на 30 тысяч рублей.