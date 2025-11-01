Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У севастопольца за пьяную езду конфисковали машину: ее передали в зону СВО

В Севастополе конфискованный у пьяного водителя автомобиль передали в зону СВО.

Источник: пресс-служба ГУ ФССП по Крыму и городу-герою Севастополю

В Севастополе судебные приставы передали KIA Sportage SLS, конфискованный у пьяного водителя по решению суда, передали в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Крыму и городу-герою.

Машина принадлежала жителю Севастополя. Его судили за пьяную езду. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Суд конфисковал у севастопольца автомобиль, а также лишил его прав. Кроме того, горожанина оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Пристав составил акт описи и ареста конфискованной машины. Автомобиль передали представителям одной из воинских частей Минобороны. Далее машину отправят бойцам, которые находятся в зоне СВО.