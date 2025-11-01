У севастопольца за пьяную езду конфисковали машину: ее передали в зону СВО

В Севастополе судебные приставы передали KIA Sportage SLS, конфискованный у пьяного водителя по решению суда, передали в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Крыму и городу-герою.
Машина принадлежала жителю Севастополя. Его судили за пьяную езду. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Суд конфисковал у севастопольца автомобиль, а также лишил его прав. Кроме того, горожанина оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Пристав составил акт описи и ареста конфискованной машины. Автомобиль передали представителям одной из воинских частей Минобороны. Далее машину отправят бойцам, которые находятся в зоне СВО.