В Перми сотни людей остались без света из-за нарушения в сети

Сотни людей остались без света из-за нарушения в распределительной сети в Перми.
О происшествии утром 1 ноября сайту perm.aif.ru рассказала пермячка Елена. По словам женщины, проблема с электроснабжением возникла в Индустриальном районе возле шоссе Космонавтов.
«Я просыпалась в 4 часа утра и свет ещё был, но в 7 часов ничего не работало. Пришлось с мужем собираться на работу при свечах. Когда вышла на улицу, увидела, что проблема не только в нашем доме. В нескольких соседних зданиях тоже не было света», — рассказала Елена корреспонденту perm.aif.ru.
Пермячка отметила, что под отключение попали дома не только на шоссе, но и на соседних улицах — Качалова, Леонова и Одоевского. Эту же информацию сайту perm.aif.ru подтвердили в «Россети Урал». В организации также назвали причину отключения.
«Сегодня утром произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети 0,4−10 кВ. В результате без электроснабжения осталось несколько жилых домов по шоссе Космонавтов, улицам Одоевского, Качалова, Леонова в городе Перми», — рассказали perm.aif.ru в ресурсоснабжающей компании.
Специалисты организации уже выехали на место инцидента и начали ликвидировать нарушение. Свет в жилые дома планируют вернуть в ближайшее время.