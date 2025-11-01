Состояние крайне тяжелое: что известно о самочувствии детей, попавших в ДТП в Омске

Напомним, ДТП произошло накануне вечером в районе пересечения проспекта Космический с улицей Осминина. Водитель пассажирского автобуса маршрута № 26 не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся с питбайком под управлением 14-летнего мальчика. На мотоцикле также находилась 15-летняя девочка.