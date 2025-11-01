Ричмонд
Состояние крайне тяжелое: что известно о самочувствии детей, попавших в ДТП в Омске

Несовершеннолетние получили черепно-мозговые травмы.

Источник: Комсомольская правда

В региональном минздраве рассказали о самочувствии двух детей, пострадавших в дорожной аварии 31 октября. Оба ребенка получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы.

«Мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Девочка в удовлетворительном состоянии. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнила пресс-служба ведомства на запрос редакции.

Напомним, ДТП произошло накануне вечером в районе пересечения проспекта Космический с улицей Осминина. Водитель пассажирского автобуса маршрута № 26 не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся с питбайком под управлением 14-летнего мальчика. На мотоцикле также находилась 15-летняя девочка.

Фото: УМВД России по Омской области.

В салоне автобуса в момент столкновения находились пятнадцать пассажиров, никто из них не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «КП Омск» сообщила, что за последние сутки в регионе области резко возросло количество пожаров.